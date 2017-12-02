"Барселона" не хочет рисковать Дембеле

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что в ближайшее время в клубе не собираются выпускать на поле нападающего Усмана Дембеле.

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы, но в СМИ сообщили, что "Барселона" рассматривает вопрос его участия в матче с "Реалом" 23 декабря.

"Мы думаем, что скоро он сможет тренироваться с командой. Но рисковать им мы не хотим. Да, говорили, что он вернется до Рождества. Но хочется оценить, как пойдет его восстановление в ближайшие дни", - сказал он.

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