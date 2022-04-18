"Барселона" не хочет тратить большие средства на нового левого защитника

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"Барселона" не хочет тратить большие средства на нового левого защитника

Фото: твиттер Альбы\Автор неизвестен

"Барселона" хочет подписать левого защитника, но не будет делать больших инвестиций в эту позицию, сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По информации источника, трансфер нового игрока на эту позицию должен быть либо дешевым, либо и вовсе на правах свободного агента.

Отмечается, что тренерский штаб отдает предпочтение игроку из Ла Лиги.

Защитник "Штутгарта" Борна Соса на радаре каталонского клуба, но трансферная стоимость в 25 миллионов евро является проблемой.

Латераль "Сельты" Хави Галан нравится "Барселоне", но прогресса в этой сделке еще нет. Есть и другие имена. Решение пока не принято.

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