"Барселона" не хочет тратить большие средства на нового левого защитника
Фото: твиттер Альбы\Автор неизвестен
"Барселона" хочет подписать левого защитника, но не будет делать больших инвестиций в эту позицию, сообщает журналист Тони Хуанмарти.
По информации источника, трансфер нового игрока на эту позицию должен быть либо дешевым, либо и вовсе на правах свободного агента.
Отмечается, что тренерский штаб отдает предпочтение игроку из Ла Лиги.
Защитник "Штутгарта" Борна Соса на радаре каталонского клуба, но трансферная стоимость в 25 миллионов евро является проблемой.
Латераль "Сельты" Хави Галан нравится "Барселоне", но прогресса в этой сделке еще нет. Есть и другие имена. Решение пока не принято.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14