"Барселона" не хочет возвращать Тьяго Алькантару

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"Барселона" не хочет возвращать Тьяго Алькантару

Возвращение полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары не входит в планы "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба не горит желанием покупать футболиста, который в своё время сам захотел покинуть "Камп Ноу".

Кроме того, стоимость Алькантары, которая оценивается в 50-80 миллионов евро, в "Барселоне" считают необоснованно высокой.

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