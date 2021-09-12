"Барселона" не имеет возможности продлить контракт Фати в одностороннем порядке

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"Барселона" не имеет возможности продлить контракт Фати в одностороннем порядкеФото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

"Барселона" не сможет продлить контракт 18-летнего нападающего Ансу Фати в одностороннем порядке, сообщает Тони Хуанмарти.

По информации источника, дело в том, что нынешнее соглашение было подписано, когда Фати был несовершеннолетним, поэтому оно не может быть продлено в одностороннем порядке.

В клубе об этом хорошо знают.

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