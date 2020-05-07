"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком

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"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком

Журналистам Mundo Deportivo удалось выяснить цель визита спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в Москву.

По информации издания, французский функционер прилетал в российскую столицу, чтобы проконсультировать "Локомотив" по вопросам развития клуба. "Железнодорожники" выразили желание ознакомиться с методами "сине-гранатовых".

Также отмечается, что появившиеся слухи об интересе каталонцев к полузащитнику Алексею Миранчуку не соответствуют действительности.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 14,5 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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