"Барселона" не интересуется Мбаппе
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не входит в шорт-лист "Барселоны" для усиления атаки, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" не связывались с футболистом или его представителями, о чём ранее писал L’Equipe.
Каталонский клуб сосредоточен на других трансферных целях. Речь идёт прежде всего об Эрлинге Холанде из дортмундской "Боруссии" и Мохамеде Салахе из "Ливерпуля".
В текущем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 37 матчей, забил 26 голов и сделал 17 ассистов. Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
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|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|17
|Мальорка
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