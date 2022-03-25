"Барселона" не интересуется Мбаппе

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не входит в шорт-лист "Барселоны" для усиления атаки, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" не связывались с футболистом или его представителями, о чём ранее писал L’Equipe.

Каталонский клуб сосредоточен на других трансферных целях. Речь идёт прежде всего об Эрлинге Холанде из дортмундской "Боруссии" и Мохамеде Салахе из "Ливерпуля".

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 37 матчей, забил 26 голов и сделал 17 ассистов. Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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