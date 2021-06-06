"Барселона" не исключает, что Дембеле мог договориться с другим клубом

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может уйти из клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет продлить соглашение с игроком. Однако агент француза тормозит переговоры.

Одним из вариантов считается, что агент ждет завершения Евро-2020, где Дембеле может проявить себя.

Также в "Барсе" не исключают того, что Дембеле мог договориться с другим клубом.

Соглашение Дембеле с клубом истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 11 голов и 5 ассистов в 44 матчах.

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