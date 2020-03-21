"Барселона" не исключает возможности подписания вингера "Сассуоло"

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога находится на прицеле у "Барселоны".

Как сообщает Diario Sport, 23-летний ивуариец является альтернативным вариантом, если каталонцам не удастся заполучить основные трансферные цели.

Отметим, что согласно договору между клубами у "Барселоны" есть приоритетное право на покупку игроков "Сассуоло", а у итальянцев - на аренду молодых футболистов "Барсы".

В этом сезоне Бога провел 25 игр, в которых отметился 8 голами и 4 ассистами.

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