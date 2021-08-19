"Барселона" не может договориться о подписании хавбека "Манчестер Сити"

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"Барселона" не может договориться о подписании хавбека "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Бернарду Силвы

"Барселона" хочет заполучить полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, сообщает The Times.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планировали обменять португальца на одного из своих игроков, однако такой вариант не устроил "горожан".

Английский клуб готов только продать 27-летнего футболиста, на которого также претендует мадридский "Атлетико".

Сам Силва согласен продолжить карьеру в Испании. Это позволит ему быть ближе к семье.

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