"Барселона" не может договориться с Араухо и Гави

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"Барселона" не может договориться с Араухо и Гави

Фото: инстаграм Рональда Араухо\Автор неизвестен

"Барселона" не может договориться о продлении контрактов с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на данный момент переговоры зашли в тупик, но при этом для обоих игроков "Барселона" является приоритетным вариантом, хотя ими активно интересуются другие клубы. Проблемой в переговорах с каталонцами являются требования футболистов, которые хотят добиться значительного увеличения зарплаты.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за "Барселону" 31 матч и забил три гола. На счету 17-летнего Гави два забитых мяча и пять голевых передач в 34 поединках. Контракты обоих игроков истекают летом 2023 года.

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