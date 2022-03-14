"Барселона" не может договориться с Араухо и Гави

Фото: инстаграм Рональда Араухо\Автор неизвестен

"Барселона" не может договориться о продлении контрактов с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на данный момент переговоры зашли в тупик, но при этом для обоих игроков "Барселона" является приоритетным вариантом, хотя ими активно интересуются другие клубы. Проблемой в переговорах с каталонцами являются требования футболистов, которые хотят добиться значительного увеличения зарплаты.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за "Барселону" 31 матч и забил три гола. На счету 17-летнего Гави два забитых мяча и пять голевых передач в 34 поединках. Контракты обоих игроков истекают летом 2023 года.

Не пропустите: Отец Месси работает над возвращением Лео в "Барселону". | http://soccernews.ru