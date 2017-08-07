"Барселона" не может договориться с "Реалом Сосьедад" по цене за Иньиго Мартинеса

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"Барселона" не может договориться с "Реалом Сосьедад" по цене за Иньиго МартинесаКаталонская "Барселона" не может договориться с "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна по цене за защитника "бело-голубых" Иньиго Мартинеса.

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" не готовы платить за 26-летнего бека 32 миллиона евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста. Каталонский гранд планирует договориться о снижении стоимости игрока либо же о выплате компенсации за него в рассрочку. "Реал Сосьедад" же желает получить за Мартинеса всю сумму, составляющую его клаусулу.

Напомним, "Ливерпуль" согласился продать "Барселоне" Коутиньо. | soccernews.ru

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