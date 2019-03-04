"Барселона" не может определиться с будущим Ракитича

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"Барселона" не может определиться с будущим Ракитича

В "Барселоне" появились разногласия касательно будущего хавбека Ивана Ракитича в клубе.

Как сообщает Marca, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде выступает за сохранение игрока, а президент клуба Жозеп Бартомеу в случае продажи хорвата, надеется разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, что летом к "Барселоне" присоединится Френки де Йонг. Также клуб может подписать Адриана Рабьо в качестве свободного агента.

В этом сезоне на счету 30-летнего Ракитича 5 забитых мячей и 7 ассистов в 39 играх.

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