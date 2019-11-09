"Барселона" не может определиться с будущим Суареса

Руководство "Барселоны" пока не решило, уйдёт ли из клуба следующим летом нападающий Луис Суарес, сообщает ESPN.

С одной стороны боссов "блауграны" прельщает перспектива разгрузить зарплатную ведомость. С другой - уругваец является близким другом капитана команды Лионеля Месси и он может выступить против расставания с форвардом.

Кроме того, "Барса" рассчитывает заработать на продаже Суареса, а среди реальных претендентов на него сейчас только "Интер" Майами, который хочет подписать звёздного футболиста бесплатно.

32-летний игрок выступает за "сине-гранатовых" с 2014 года, провёл 259 матчей, забил 185 голов и сделал 97 ассистов.

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