"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы
"Барселона" может выбыть из борьбы за защитника "Баварии" Давида Алабу, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовым" не по карману зарплата австрийского фулбека.
Алаба хочет зарабатывать в новом клубе более 8 миллионов евро в год, но "Барса" не готова к таким тратам.
Другим претендентом на звёздного игрока считается мадридский "Реал".
Рыночная стоимость Алабы оценивается в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|Боруссия Менхенгладбах
|25
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|25
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|6
|Шальке
|25
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|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|Герта
|25
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|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
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|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
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|Вердер Бремен
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|Падерборн
|25
|16