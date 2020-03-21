"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы

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"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы

"Барселона" может выбыть из борьбы за защитника "Баварии" Давида Алабу, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовым" не по карману зарплата австрийского фулбека.

Алаба хочет зарабатывать в новом клубе более 8 миллионов евро в год, но "Барса" не готова к таким тратам.

Другим претендентом на звёздного игрока считается мадридский "Реал".

Рыночная стоимость Алабы оценивается в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все деньги уходят на поддержание аргентинского карыта и реализацию евойных хотелок!Неудивительно,что в такой ситуации не хватит денег на Алабу!Предлагаю простое и очень эффективное решение: вывезти пешехода в лес на его коляске и сжечь в ритуальной манере!

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