"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы

"Барселона" может выбыть из борьбы за защитника "Баварии" Давида Алабу, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовым" не по карману зарплата австрийского фулбека.

Алаба хочет зарабатывать в новом клубе более 8 миллионов евро в год, но "Барса" не готова к таким тратам.

Другим претендентом на звёздного игрока считается мадридский "Реал".

Рыночная стоимость Алабы оценивается в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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