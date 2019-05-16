"Барселона" не может согласовать личный контракт с де Лигтом

Теги аяксбарселонаматтейс де лигттрансферы

"Барселона" не может согласовать личный контракт с де Лигтом

"Барселоне" пока не удается договориться о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб не может договориться о личном контракте игрока. "Барселона" сделала приемлемое для себя предложение и не собирается его увеличивать. Однако, агент голландца Мино Райола считает, что его клиент заслуживает более высокой зарплаты. Таким образом, де Лигту нужно принять имеющееся предложение либо провести переговоры с другим клубом.

Ранее сообщалось, что 19-летний де Лигт хочет перейти только в "Барселону".

Не пропустите: Де Йонг: "Хочется уже скорее сыграть бок о бок с Месси". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ не будет покупать Гризманна

ПСЖ не будет покупать Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов