"Барселона" не может согласовать личный контракт с де Лигтом

"Барселоне" пока не удается договориться о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб не может договориться о личном контракте игрока. "Барселона" сделала приемлемое для себя предложение и не собирается его увеличивать. Однако, агент голландца Мино Райола считает, что его клиент заслуживает более высокой зарплаты. Таким образом, де Лигту нужно принять имеющееся предложение либо провести переговоры с другим клубом.

Ранее сообщалось, что 19-летний де Лигт хочет перейти только в "Барселону".

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