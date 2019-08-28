"Барселона" не может согласовать с ПСЖ порядок выплат суммы трансфера Неймара

"Барселона" и ПСЖ наконец договорились о сумме компенсации за нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, "блауграна" выразила готовность заплатить за звёздного бразильца 170 миллионов евро, и французский клуб устроили эти условия.

Впрочем, до окончательного согласования сделки по-прежнему далеко. Между клубами возникли разногласия касательно порядка выплат денег.

"Барса" рассчитывает перечислить на счета ПСЖ 40 миллионов евро сейчас, а оставшуюся сумму выплатить двумя траншами в течение двух лет. Парижане, в свою очередь, хотят получить всё сразу.

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