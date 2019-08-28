"Барселона" не может согласовать с ПСЖ порядок выплат суммы трансфера Неймара
"Барселона" и ПСЖ наконец договорились о сумме компенсации за нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, "блауграна" выразила готовность заплатить за звёздного бразильца 170 миллионов евро, и французский клуб устроили эти условия.
Впрочем, до окончательного согласования сделки по-прежнему далеко. Между клубами возникли разногласия касательно порядка выплат денег.
"Барса" рассчитывает перечислить на счета ПСЖ 40 миллионов евро сейчас, а оставшуюся сумму выплатить двумя траншами в течение двух лет. Парижане, в свою очередь, хотят получить всё сразу.
Не пропустите: Спортивный директор "Барселоны" сделал заявление о переговорах с ПСЖ по Неймару. | http://soccernews.ru
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