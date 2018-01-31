"Барселона" не может согласовать сумму трансфера за Артура

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"Барселона" не может согласовать сумму трансфера за АртураКаталонская "Барселона" не может согласовать сумму трансфера за полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Так, по сведениям sport.es, за 21-летнего хавбека "мушкетеров" "сине-гранатовые" предложили 30 миллионов евро. Однако бразильский гранд желает получить за своего игрока на 6 миллионов евро больше. Ожидается, что уже сегодня стороны сумеют достигнуть компромисса и Артур станет игроком "Барсы". При этом оставшуюся часть сезона он на правах аренды проведет в "Гремио".

Напомним, Гвардиола потроллил "Барселону". | soccernews.ru

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