"Барселона" не может согласовать сумму трансфера за Артура

Каталонская "Барселона" не может согласовать сумму трансфера за полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Так, по сведениям sport.es, за 21-летнего хавбека "мушкетеров" "сине-гранатовые" предложили 30 миллионов евро. Однако бразильский гранд желает получить за своего игрока на 6 миллионов евро больше. Ожидается, что уже сегодня стороны сумеют достигнуть компромисса и Артур станет игроком "Барсы". При этом оставшуюся часть сезона он на правах аренды проведет в "Гремио".

Напомним, Гвардиола потроллил "Барселону". | soccernews.ru