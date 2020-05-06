"Барселона" не может уговорить Ивана Ракитича перейти в другой клуб

2 Теги барселонаиван ракитич

"Барселона" не может уговорить Ивана Ракитича перейти в другой клуб

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отказывается покидать клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист намерен остаться в каталонском клубе до конца контракта, который истекает летом 2021 года. "Барселона" предложила хавбека "Ювентусу" и "Интеру", но хорват не хочет переезжать в Италию. У Ракитича есть варианты с переходом в "Атлетико" или "Севилью", но эти клубы не готовы заплатить за него требуемую сумму.

В нынешнем сезоне 32-летний Ракитич провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео с ним не может поговорить?Воды в рот набрал?Или уже это ему лень?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Все разводят и унижают Варселону как могут.Хаха!

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