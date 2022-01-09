"Барселона" не может зарегистрировать Феррана Торреса даже после ухода Коутиньо

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"Барселона" не может зарегистрировать Феррана Торреса даже после ухода КоутиньоФото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани прокомментировал ничью с "Гранадой" (1:1) в матче 20-го тура Ла Лиги и высказался и ситуации с регистрацией Феррана Торреса.

"Два очка просто ускользнули от нас. Мы контролировали игру. После удаления нам пришлось тяжело, и после одного из навесов соперник сравнял счет. "Барселона" была лучше, и жаль, что все так закончилось.

Для меня удаление стало ключевым эпизодом. До этого момента мы контролировали игру.

У нас очень необычная, нетипичная ситуация. Есть определенные проблемы, которыми займется тренер.

Люк де Йонг заметно улучшает свое положение благодаря своему отношению к делу, своей работе и даже своим голам.

Трансфер Коутиньо помог нам, но этого недостаточно. Мы изо всех сил стараемся добиться того, чтобы команда рассталась и с другими игроками, и тогда мы сможем зарегистрировать Феррана Торреса", – сказал Алемани.

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