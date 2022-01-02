"Барселона" не может заявить Феррана Торреса

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил, что каталонский клуб пока не может заявить новичка Феррана Торреса на чемпионат Испании из-за проблем с потолком зарплат.

"Торрес является прекрасным трансфером для нас. В настоящее время он восстанавливается после травмы, но я уверен, что Ферран принесет много пользы "Барселоны", так как он является ответственным человеком, а также способен сыграть на нескольких позициях. Но сейчас нам нужно решить вопрос с потолком зарплат. Некоторым игрокам придется уйти. Если Дембеле продлит контракт со снижением зарплаты, то мы сможем заявить Торреса", - приводит слова Хави Goal.

Напомним, что 21-летний Торрес перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. Футболист подписал с каталонцами контракт до лета 2027 года.

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