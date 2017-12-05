"Барселона" не намерена менять трансферные приоритеты в связи с травмой Умтити

Теги барселонасамюэль умтитикоутиньоливерпуль

"Барселона" не намерена менять трансферные приоритеты в связи с травмой УмтитиКаталонская "Барселона" не намерена менять свои трансферные приоритеты на зиму в связи с травмой защитника Самюэля Умтити.

Как информирует El Mundo Deportivo,  в январе "сине-гранатовые" не планируют подписания игрока в центр обороны, решив отложить этот вопрос на лето следующего года. Приоритетной же целью клуба зимой останется полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо - для его приобретения руководство "Барсы" готово будет приложить все усилия.

Напомним, "Барселона" нацелилась на молодого таланта "Лиона". | soccernews.ru

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