"Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради Умтити

Теги барселонасамюэль умтитижозеп мария бартомеу

"Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради УмтитиКаталонская "Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради своего защитника Самюэля Умтити.

Об этом, как информирует goal.com, рассказал президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу. В частности, он сообщил: "Он находится только на втором годе своего контракта, но наше желание состоит в том, чтобы он продлил свое соглашение с клубом. Но, как руководители, мы должны убедиться, что наша структура заработных плат не будет нарушена, чтобы оставаться конкурентоспособным и устойчивым клубом".

Напомним, Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта Умтити с "Барселоной". | soccernews.ru

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