"Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради Умтити

Каталонская "Барселона" не намерена нарушать структуру своей заработной платы ради своего защитника Самюэля Умтити.

Об этом, как информирует goal.com, рассказал президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу. В частности, он сообщил: "Он находится только на втором годе своего контракта, но наше желание состоит в том, чтобы он продлил свое соглашение с клубом. Но, как руководители, мы должны убедиться, что наша структура заработных плат не будет нарушена, чтобы оставаться конкурентоспособным и устойчивым клубом".

Напомним, Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта Умтити с "Барселоной". | soccernews.ru