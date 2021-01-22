"Барселона" не намерена платить компенсацию Сетьену. По мнению клуба, тренер не оправдал ожиданий

2 Теги кике сетьенбарселона

"Барселона" не намерена платить компенсацию Сетьену. По мнению клуба, тренер не оправдал ожиданийБывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен до сих пор не может договориться с клубом по компенсации за увольнение.

Дело будет передано в суд. Руководство каталонского клуба считает, что специалист не оправдал ожиданий.

В программе El Larguero на радиостанции Cadena Ser были озвучены выдержки из письма, которое "Барса" направила Сетьену 15 сентября, сообщая об увольнении.

"Барселона" обвиняет Сетьена в том, что он не выполнил обещания в плане стиля игры и использовании молодых игроков, воспитанных в академии. 

"Вы не обладаете лидерскими качествами. У всех вокруг складывалось ощущение, что командой по ходу матчей и тренировок руководите не вы, а второй тренер", – заявили в письме.

Сетьен принял команду, которая лидировала в Ла Лиге, но не выиграл чемпионат. "Барселона" под его началом также вылетела в 1/4 финала Кубка Испании, а в Лиге Чемпионов потерпела сокрушительно поражение от "Баварии" (2:8). Все эти моменты указывают, по мнению руководства клуба, на то, что тренер не заслуживает компенсацию за увольнение. 

Напомним, Сетьен был уволен в августе 2020 года. 

Читать по теме: Сетьен по-прежнему ждет компенсации от "Барселоны" | http://soccernews.ru
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Комментарии

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kravchenko

Сейчас Барсу может наказать даже клуб из третьей лиги)))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сами такого выбрали . Он вас накажет.

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