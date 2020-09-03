"Барселона" не намерена платить Суаресу за расторжение контракта

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"Барселона" не намерена платить Суаресу за расторжение контракта

Переговоры между "Барселоной" и нападающим Луисом Суаресом о досрочном прекращении сотрудничества зашли в тупик.

По информации Sport.es, уругваец хочет получить компенсацию за разрыв контракта, однако клуб не собирается ему платить.

"Барса" готова отпустить 33-летнего форварда в "Ювентус" бесплатно, но тот намерен заработать на уходе из "блауграны".

Напомним, что речь идёт примерно о 14 миллионах евро. Контракт Суареса с каталонцами истекает в июне 2021 года.

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