"Барселона" не намерена платить за Неймара ни одного евро
"Барселона" не собирается платить за трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонский клуб готов рассмотреть лишь вариант с обменом на бразильца нескольких своих игроков.
Таким образом, главным претендентом на форварда является мадридский "Реал", который предлагает за него 100-120 миллионов и одного из своих футболистов.
Напомним, что 27-летний Неймар хочет вернуться в "Барселону", но готов также рассмотреть вариант с "Реалом".
Не пропустите: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Лилль" в первом матче сезона-2019/20 обыграл "Нант"
-
"Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ
-
Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
-
Фернандес, Чалов и Полоз - в старте на матч 5-го тура РПЛ ЦСКА - "Сочи"
-
"Рома" и "Наполи" нацелились на Икарди
-
"Спартак" готов купить хавбека "Ниццы" за 9 миллионов евро
-
ЦСКА в твиттере подшутил над "Сочи"
-
"Зенит" опубликовал полное видео инцидента, связанного с Малкомом
-
"Барселона" не намерена платить за Неймара ни одного евро
-
"Валенсия" близка к трансферу защитника "Манчестер Сити"
-
Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Тулой"
-
Легенда "Ливерпуля" назвал виновных в провале "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне
-
ЦСКА намерен перехватить трансферную цель "Зенита"
-
"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита"
-
Моуринью назвал неожиданный список фаворитов АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" купил французского таланта
-
"Интер" нацелился на Ракитича
-
"Спартак" определил еще одного кандидата в качестве замены Фернандо
-
"Вердер" объявил о переходе защитника дортмундской "Боруссии"
-
ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32