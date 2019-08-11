"Барселона" не намерена платить за Неймара ни одного евро

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"Барселона" не намерена платить за Неймара ни одного евро

"Барселона" не собирается платить за трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб готов рассмотреть лишь вариант с обменом на бразильца нескольких своих игроков.

Таким образом, главным претендентом на форварда является мадридский "Реал", который предлагает за него 100-120 миллионов и одного из своих футболистов.

Напомним, что 27-летний Неймар хочет вернуться в "Барселону", но готов также рассмотреть вариант с "Реалом".

Не пропустите: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром. | http://soccernews.ru
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