"Барселона" не намерена прекращать попыток подписать Коутиньо
Каталонская "Барселона" не намерена прекращать попыток подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" планируют предпринять новые попытки приобрести 25-летнего хавбека "красных" уже следующим летом.
В нынешнем сезоне Коутиньо отметился 1 голом и 1 ассистом в 4 матчах за "Ливерпуль".
Напомним, Андре Гомеш высказался о своих проблемах в "Барселоне". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная 6-го тура АПЛ
-
Москва в ожидании большого футбола: "Спартак" ждет в гости "Ливерпуль"
-
Новая классика Лиги Чемпионов: дортмундская "Боруссия" принимает мадридский "Реал"
-
Свести старые счеты: "Монако" принимает "Порту"
-
За лидерство группы F: "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер"
Лента новостей
-
Моуринью высоко отозвался о ЦСКА
-
Измайлов покинул "Арарат"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров
-
Шевченко похвалил Альваро Морату
-
"Лас Пальмас" будет тренировать Валерон
-
Моуринью попросил продлить контракты с двумя игроками
-
Ярмоленко мог оказаться в "Реале"
-
Тигиев вернется на поле в апреле следующего года
-
"Реал" может расстаться с одним из своих звездных игроков и приобрести Дибалу
-
Наставник "Спортинга" определился со способом нейтрализации Месси
-
Неймар готов сыграть с "Баварией"
-
Павлюченко: "В России есть футболисты, которые могут играть в Германии, Англии, Испании"
-
Гвардиола рассказал, какие указание он дал мальчику, подававшему мячи в игре против "Кристал Пэлас"
-
Ракитич: "Возможно, вновь сыграю с Неймаром в одной команде"
-
Зидан сравнил Каземиро с двумя великими французами
-
Павлюченко назвал слагаемые удачной игры против "Ливерпуля"
-
Дракслер назвал лучшего игрока планеты в игре один в один
-
Кавани может перебраться в Ла Лигу
-
"Ливерпуль" рассматривает вариант с продажей Коутиньо уже в январе
-
Симонян: "Вызывает беспокойство игра "Спартака" в обороне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0