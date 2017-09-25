"Барселона" не намерена прекращать попыток подписать Коутиньо

Каталонская "Барселона" не намерена прекращать попыток подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" планируют предпринять новые попытки приобрести 25-летнего хавбека "красных" уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Коутиньо отметился 1 голом и 1 ассистом в 4 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Андре Гомеш высказался о своих проблемах в "Барселоне". | soccernews.ru