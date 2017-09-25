"Барселона" не намерена прекращать попыток подписать Коутиньо

Теги барселоналиверпулькоутиньо

"Барселона" не намерена прекращать попыток подписать КоутиньоКаталонская "Барселона" не намерена прекращать попыток подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" планируют предпринять новые попытки приобрести 25-летнего хавбека "красных" уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Коутиньо отметился 1 голом и 1 ассистом в 4 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Андре Гомеш высказался о своих проблемах в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Челси 6 13
4 Тоттенхэм 6 11
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Хаддерсфилд Таун 6 9
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Саутгемптон 6 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов