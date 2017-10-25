"Барселона" не намерена расставаться с Деулофеу

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"Барселона" не намерена расставаться с ДеулофеуКаталонская "Барселона" не намерена расставаться со своим вингером Жераром Деулофеу в зимнее трансферное окно.

Как информирует TMW, тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе с Эрнесто Вальверде принял решение сохранить 23-летнего футболиста в своей команде минимум до лета следующего года.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" не готова платить "Ливерпулю" требуемую за Коутиньо сумму. | soccernews.ru

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