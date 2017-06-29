"Барселона" не намерена расставаться с Иньестой

Каталонская "Барселона" не намерена расставаться со своим капитаном команды Андресом Иньестой, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" ввиду того, что клубу так и не удалось заполучить нынешним летом достойного кандидата в центр поля, планируют предоставить своему 33-летнему хавбеку гарантии того, что в новом сезоне он будет получать в достаточном количестве игровую практику.

Напомним, взамен Верратти "Барселона" может приобрести хавбека из АПЛ. | soccernews.ru