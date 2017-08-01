"Барселона" не намерена включать в сделку по Неймару Ди Марию

Каталонская "Барселона" не намерена включать в сделку по своему форварду Неймару вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как информирует испанская пресса, руководство "сине-гранатовых" не намерено тратить солидную сумму на игрока, которому в текущем году уже исполнилось 29 лет, и чья лучшая игра была продемонстрирована много лет назад. Ввиду этого, "Барса" намерена сделать ставку на футболиста, который сможет приносить пользу команде на протяжении многих лет.

Напомним, перед отправкой в США у Неймара случился конфликт с фанатами. | soccernews.ru