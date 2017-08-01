"Барселона" не намерена включать в сделку по Неймару Ди Марию

Теги неймарпсжанхель ди мариябарселона

"Барселона" не намерена включать в сделку по Неймару Ди МариюКаталонская "Барселона" не намерена включать в сделку по своему форварду Неймару вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как информирует испанская пресса, руководство "сине-гранатовых" не намерено тратить солидную сумму на игрока, которому в текущем году уже исполнилось 29 лет, и чья лучшая игра была продемонстрирована много лет назад. Ввиду этого, "Барса" намерена сделать ставку на футболиста, который сможет приносить пользу команде на протяжении многих лет.

Напомним, перед отправкой в США у Неймара случился конфликт с фанатами. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов