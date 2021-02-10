"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"

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"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может больше не сыграть в текущем сезоне.

По сведениям CatRadio, если бразилец примет участие еще в семи играх, то каталонцы вынуждены будут выплатить "Ливерпулю" 5 миллионов евро бонусов. Однако "Барса" хочет сэкономить средства из-за сложного финансового положения.

Ранее сообщалось, что "Барса" все еще не выплатила мерсисайдцам 29 миллионов евро за трансфер игрока.

В декабре Коутиньо повредил мениск левого колена из-за чего выбыл до апреля.

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