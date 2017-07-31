"Барселона" не намерена затягивать с продажей Неймара
Каталонская "Барселона" не намерена затягивать с продажей своего форварда Неймара, информирует sport.es.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассчитывают получить ответ от бразильца относительно его будущего уже в самое ближайшее время. Если ключевой игрок команды решит сменить клубную прописку, "Барса" будет заинтересована в его скорейшем трансфере, дабы поскорее найти для него замену.
Напомним, отец Неймара прибыл в Барселону. | soccernews.ru
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|Алавес
|38
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|Малага
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|38
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|38
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|20