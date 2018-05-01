"Барселона" не нанесла фамилию Деулофеу на чемпионские футболки



Полузащитник "Уотфорда" Жерар Деулофеу разочарован тем, что "Барселона" не нанесла его фамилию на специальных футболках, выпущенных по случаю победы каталонского клуба в чемпионате Испании.

"Победа в чемпионате Испании наполовину и моя, разве нет?" - написал Деулофеу в своем твиттере.

Фото: чемпионские футболки "Барселоны".

В этом сезоне 24-летний Деулофеу провел за "Барселону" 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В январе он был отдан в аренду "Уотфорду".

Стоит отметить, что также на футболках "Барселоны" не нашлось места для Арды Турана и Хавьера Маскерано, которые покинули клуб зимой.

При этом каталонский клуб указал на футболках зимних новичков Филиппе Коутиньо и Йерри Мину.

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