"Барселона" не объявит о продлении контракта с Месси, пока не закончится Кубок Америки
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" продолжает работу над подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси.
По информации источника, каталонский клуб направил Месси предложение через отца футболиста, который выполняет функции его агента. "Барса" убеждена, что игрок согласится на выдвинутые условия, которые соответствуют нынешним финансовым возможностям клуба.
Отмечается, что "Барселона" хотела решить вопрос с будущим Месси до старта Кубка Америки, на котором он выступает в составе сборной Аргентины. Этого сделать не удалось. Клуб точно не станет объявлять о достижении договоренности с Месси до тех пор, пока он выступает на Кубке Америки.
Руководство "Барселоны" с уважением относится к Месси, который сейчас полностью сконцентрирован на сборной Аргентины.
Напомним, что срок действующего контракта аргентинца с каталонским клубом истекает 30 июня.
В прошедшем сезоне форвард, которому 24 июня исполнится 34 года, провел 35 матчей в Ла Лиге, забил 30 голов и сделал 9 голевых передач.
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