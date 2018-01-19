"Барселона" не отдала 7-й номер Коутиньо

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"Барселона" не отдала 7-й номер Коутиньо

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо хотел выступать за каталонский клуб под 7-м номером.

Как сообщает AS, "сине-гранатовые" приберегли этот номер для Антуана Гризманна, которого планируют приобрести в летнее трансферное окно.

Напомним, что Коутиньо будет играть под 14-м номером.

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