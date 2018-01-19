"Барселона" не отдала 7-й номер Коутиньо
Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо хотел выступать за каталонский клуб под 7-м номером.
Как сообщает AS, "сине-гранатовые" приберегли этот номер для Антуана Гризманна, которого планируют приобрести в летнее трансферное окно.
Напомним, что Коутиньо будет играть под 14-м номером.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Бетис
|19
|27
|8
|Эйбар
|19
|27
|9
|Хетафе
|19
|26
|10
|Жирона
|19
|26
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|Сельта Виго
|19
|25
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|Атлетик Бильбао
|19
|25
|13
|Леганес
|18
|24
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|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
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|Лас Пальмас
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|11