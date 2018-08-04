"Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбека

Каталонская "Барселона" не отказалась от притязаний на полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга.

Так, по сведениям sport.es, "сине-гранатовые", несмотря на подписание еще одного игрока в середину поля Артуро Видаля, все еще будут претендовать на 21-летнего хавбека голландского клуба. Однако теперь каталонский гранд перенесет переговоры по его трансферу уже на следующее лето.

Напомним, Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом. | soccernews.ru