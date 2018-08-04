"Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбека

Теги барселонааяксфренки де йонг

"Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбекаКаталонская "Барселона" не отказалась от притязаний на полузащитника амстердамского "Аякса" Френки де Йонга.

Так, по сведениям sport.es, "сине-гранатовые", несмотря на подписание еще одного игрока в середину поля Артуро Видаля, все еще будут претендовать на 21-летнего хавбека голландского клуба. Однако теперь каталонский гранд перенесет переговоры по его трансферу уже на следующее лето.

Напомним,  Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом. | soccernews.ru

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