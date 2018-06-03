"Барселона" не откажется от трансфера Лангле

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"Барселона" не откажется от трансфера Лангле

"Барселона" продолжает работу над оформлением трансфера французского защитника "Севильи" Клемана Лангле, сообщает Sports.es.

По сведениям издания, каталонский клуб не отказался от покупки футболиста, несмотря на продление контракта с защитником Самуэлем Умтити.

Напомним, то "Барселона" готова заплатить за 22-летнего Лангле полную сумму отступных, которая составляет 35 миллионов евро.

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