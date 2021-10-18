"Барселона" не отпустила Агуэро в ПСЖ в обмен на Икарди

Фото инстаграм Мауро Икарди

ПСЖ пытался подписать нападающего "Барселоны" Серхио Агуэро, утверждает El Nacional.

По данным газеты, парижский клуб хотел обменять 33-летнего аргентинца на форварда Мауро Икарди.

Таким образом, в ПСЖ намеревались "убить двух зайцев" - заполучить друга Лионеля Месси и избавиться от его давнего неприятеля.

Впрочем, сделка была заблокирована "Барсой", которая не проявила заинтересованности ни в расставании с Агуэро, ни в переходе Икарди.

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