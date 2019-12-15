"Барселона" не отпустила Ваге в АПЛ

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"Барселона" не отпустила Ваге в АПЛ

"Барселона" решила сохранить в команде защитника Муссу Ваге.

Как сообщает Goal.com, в услугах 21-летнего сенегальца были заинтересованы несколько клубов АПЛ, однако "сине-гранатовые" наотрез отказались расставаться с талантливым игроком.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Ваге провел три матча, однако результативными действиями не отличился.

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