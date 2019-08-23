"Барселона" не отпустила Видаля в аренду в "Интер". Каталонцы настаивают на продаже

"Интер" хочет арендовать хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.

Как сообщает ESPN, каталонцы не хотят отдавать чилийца в аренду, но при этом они готовы продать его, если поступит достойное предложение.

Отмечается, что видеть Видаля в "Интере" желает наставник "нерадзурри" Антонио Конте, который работал с игроком в "Ювентусе".

В прошлом сезоне на счету Видаля три забитых мяча и семь ассистов в 53 играх.

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