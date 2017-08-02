"Барселона" не отпустит Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро

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"Барселона" не отпустит Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро

"Барселона" готова расстаться с нападающим Неймаром только за полную сумму отступных, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня форвард вместе со своим отцом встретились с руководством клуба. Боссы каталонцев объявили форварду, что он может уйти только при выплате за него 222 миллионов евро. 

25-летний Неймар получил временное разрешение не принимать участие в тренировках. Ранее сообщалось, что бразилец пройдет медицинское обследование в ПСЖ в четверг или пятницу.

Не пропустите: В Барселоне начали демонтировать плакаты с фотографиями Неймара. http://soccernews.ru

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