"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с Месси

Теги лионель мессибарселонапсжтрансферы

"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с МессиФото: Твиттер @FCBarcelona 
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. 27 апреля, стало известно о том, что ПСЖ предложил аргентинцу контракт по схеме "2+1".

Однако, как сообщает издание Mundo Deportivo, испанцы не волнуются по поводу этой ситуации, так как считают ее вполне естественной при текущем положении дел. "Барселона", в смою очередь, также готовят новое предложение для своего капитана.

Напомним, текущий контракт Месси заканчивается летом нынешнего года. Сам футболист будет рассматривать все возможные варианты уже по окончании сезона.

В сезоне 33-летний футболист выходил на поле в составе "блауграны" в 42 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.

Читать также: В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"

Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов