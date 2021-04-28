"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с Месси
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. 27 апреля, стало известно о том, что ПСЖ предложил аргентинцу контракт по схеме "2+1".
Однако, как сообщает издание Mundo Deportivo, испанцы не волнуются по поводу этой ситуации, так как считают ее вполне естественной при текущем положении дел. "Барселона", в смою очередь, также готовят новое предложение для своего капитана.
Напомним, текущий контракт Месси заканчивается летом нынешнего года. Сам футболист будет рассматривать все возможные варианты уже по окончании сезона.
В сезоне 33-летний футболист выходил на поле в составе "блауграны" в 42 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.
Читать также: В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14