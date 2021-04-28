"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с Месси

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. 27 апреля, стало известно о том, что ПСЖ предложил аргентинцу контракт по схеме "2+1".

Однако, как сообщает издание Mundo Deportivo, испанцы не волнуются по поводу этой ситуации, так как считают ее вполне естественной при текущем положении дел. "Барселона", в смою очередь, также готовят новое предложение для своего капитана.

Напомним, текущий контракт Месси заканчивается летом нынешнего года. Сам футболист будет рассматривать все возможные варианты уже по окончании сезона.

В сезоне 33-летний футболист выходил на поле в составе "блауграны" в 42 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.