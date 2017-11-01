"Барселона" не планирует менять свою позицию по Коутиньо

Каталонская "Барселона" не планирует менять свою позицию по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

В частности, как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" не намерены увеличивать свое первоначальное предложение по бразильцу, которое равняется 110-ти миллионам евро. В случае, если зимой оно будет отклонено "красными", "Барса" рассчитывает, что давление на свой клуб с требованием пойти на предложенные условия окажет сам футболист.

Напомним, Месси требует от руководства "Барселоны" приобрести двух топ-игроков. | soccernews.ru