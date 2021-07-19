"Барселона" не планирует подписывать Санчеша

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"Барселона" не планирует подписывать Санчеша

Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Барселона" в данный момент не заинтересована в трансфере полузащитника "Лилля" и сборной Португалии Ренату Санчеша, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, услуги футболиста каталонскому клубу предложил агент игрока Жорже Мендеш, который состоит в дружеских отношениях с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Впрочем, в данный момент трансфер маловероятен.

В прошлом сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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