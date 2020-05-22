"Барселона" не планирует продавать Гризманна этим летом

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"Барселона" не планирует продавать Гризманна этим летом

"Барселона" не планирует продавать форварда Антуана Гризманна этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы не собираются даже обсуждать вопрос о продаже француза.

Ранее сообщалось, что нападающего хотят купить "Челси" и "Ньюкасл". Кроме того, была информация о том, что Гризманна включат в сделку по возвращению Неймара из ПСЖ.

Напомним, "Барселона" купила игрока прошлым летом у "Атлетико" за 120 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2024 года. В дебютном сезоне форвард забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах.

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