"Барселона" не планирует продлевать контракт с Ракитичем

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"Барселона" не планирует продлевать контракт с Ракитичем

"Барселона" решила не предлагать новый контракт полузащитнику Ивану Ракитичу для улучшения финансовых условий, передает ESPN.

По данным издания, испанский клуб не может увеличить оклад хорвату. Возможно, что "Барселоне" даже придется продать Ракитича. Однако главный тренер Эрнесто Вальверде не хочет расставаться с футболистом.

Летом прошлого года ПСЖ планировал приобрести Ракитича с повышением зарплаты, но он надеялся, что каталонский клуб предложит ответный контракт.

В текущем сезоне футболист участвовал в 27 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами. Его контракт с "Барселоной" заканчивается летом 2021 года. 

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