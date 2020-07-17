"Барселона" не планирует увольнять Сетьена

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу встретился с главным тренером каталонского клуба Кике Сетьеном. Об этом сообщает Diario Sport.

Несмотря на то, что "сине-гранатовые" заняли второе место в Ла Лиге, функционер поддержал 61-летнего специалиста.

"Барселона" не будет увольнять Сетьена до конца нынешнего розыгрыша. Это значит, что тренер будет руководить командой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи".

Стоит отметить, что сам тренер по своему желанию может покинуть клуб.

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