"Барселона" не планирует возмещать потерянные деньги владельцам сезонных абонементов
"Барселона" не планирует возмещать деньги владельцам сезонных абонементов, которые не смогут посещать оставшиеся матчи сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ara.
Пока неизвестно, будет ли вообще возобновлен сезон. Руководство Примеры принимает активные действия по его рестарту, однако даже если розыгрыш возобновится, зрителей на стадион пускать не будут.
По данным источника, фанаты каталонского клуба потеряют большие деньги. Абонемент стоит 1000 евро, поэтому среднестатистический болельщик потеряет около 300 евро.
Отметим, "Барселона" испытывает большие финансовые проблемы, поэтому вернуть деньги за оставшиеся матчи клуб не сможет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14