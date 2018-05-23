"Барселона" не пошла на уступки "Интеру" по Рафинье

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"Барселона" не пошла на уступки "Интеру" по Рафинье

"Интер" продолжает вести переговоры с "Барселоной" по трансферу хавбека Рафиньи Алькантары.

Как сообщает Tuttosport, руководство каталонцев не собирается понижать сумму выкупа игрока, которая составляет 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рафинья сыграл за "Интер" 17 матчей, отметился 2 голами и 5 ассистами.

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