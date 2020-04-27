"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"
Приобретение полузащитника "Брешии" Сандро Тонали оказалось не по карману "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" действительно интересуются талантливым итальянцем, не не смогут заплатить за него нужную сумму.
За 19-летнего хавбека, которого уже прозвали "новым Пирло", потенциальному покупателю придётся заплатить 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Тонали сыграл за "Брешию" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|20
|14