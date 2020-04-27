"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"

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"Барселона" не потянет трансфер "нового Пирло"

Приобретение полузащитника "Брешии" Сандро Тонали оказалось не по карману "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" действительно интересуются талантливым итальянцем, не не смогут заплатить за него нужную сумму.

За 19-летнего хавбека, которого уже прозвали "новым Пирло", потенциальному покупателю придётся заплатить 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Тонали сыграл за "Брешию" 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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