"Барселона" не предпринимала попыток вернуть Иньесту

"Барселона" не делала предложения по трансферу полузащитника "Виссел Кобе" Андреса Иньесты, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб вообще не планирует подписание футболистов в центр полузащиты, считая данную линию укомплектованной.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пыталась вернуть игрока, но не сумела с ним договориться.

35-летний Иньеста является воспитанником "Барселоны". Он выступал за клуб с 2002 по 2018 годы. В минувшем сезоне хавбек провел за "Виссел Кобе" 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 января 2021 года.

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